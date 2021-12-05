النزاهة تضبط 130 جهاز تنفس اصطناعي في النجف لم يتم استخدامها منذ سنة من تجهيزها

2021/12/05 | 12:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت هيئة النزاهة، الأحد، من ضبط (130) جهاز تنفس اصطناعي في إحدى المستشفيات التابعة لدائرة صحة النجف لم يتم استخدامها وصيانتها من قبل المجهز، موضحة ان تلك الأجهزة خاصة بالمرضى المصابين بفايروس (كورونا).

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (5 كانون الاول 2021)، أن "اجهزة التنفس الاصطناعي تم تجهيزها من مستشفى حكومي في المحافظة"، لافتة الى ان "عمليات التحري والتحقيق التي قام بها فريق عمل مكتب تحقيق النجف توصلت إلى أن قسما من هذه الأجهزة عاطل ولم تتم صيانتها من قبل المجهز؛على الرغم من المخاطبات المستمرة من قبل إدارة المستشفى التي تسلمت الأجهزة".

وأضاف البيان، أن "(130) من أجهزة التنفس التي تصل قيمتها إلى (1,767,000,000) مليار دينار، لم يتم استخدامها؛ لكونها غير عملية وثبت فشلها، وهي مودعة في مخازن المستشفى منذ عام 2020؛ لعدم الاستفادة منها".

وأوضح، أن "عملية الضبط، التي تمت بناء على مذكرة ضبط قضائية، أسفرت عن ضبط الأوليات الخاصة بأجهزة التنفس كافة وسندات الإدخال والإخراج المخزني ومحضري الكشف الفني والتسلم والتسليم، فضلا عن إجراء جرد تفصيلي بالأجهزة المضبوطة".

وأشار البيان، إلى أنه "تم تنظيم محضر ضبط بالموجودات، وعرضه على قاضي محكمة تحقيق النجف المختصة بقضايا النزاهة، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

N.A

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