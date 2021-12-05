الصدر يوجه رسالة بخط اليد إلى المنتخب العراقي للشباب: عليكم بالمثابرة (صور)

2021/12/05 | 12:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، تهنئة للمنتخب العراقي بفوزه بكأس غرب آسيا للشباب.

وكتب الصدر فيتدوينة تابعها NRT عربية، (5 كانون الأول 2021)، "بكل فخر واعتزاز..



أتقدم لمنتخب شباب العراق بالتهنئة القلبية أولاً والشكر الجزيل على فوزهم بالمرتبة الأولى في دورة غرب آسيا للشباب لعام 2021".

وأضاف، "مع تمنياتي لهم بالموفقية وعليهم بالمثابرة والإقدام من أجل الوطن والشعب".

وفي وقت سابق، استقبل الصدر، الاحد، وفد منتخب الشباب الفائز بالمرتبة الأولى في دورة غرب آسيا التي أقيمت في العراق مؤخرا، في مقر إقامته بـ "الحنانة".

وأكد الصدر، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، على "المثابرة والإقدام من أجل الوطن والشعب متمنيًا لهم الموفقية والاستمرار بالنجاح والفوز، كما أكد سماحته على تقديم الدعم والرعاية اللازمة للرياضة العراقية".

من جهته تقدم الوفد "بالشكر الجزيل للصدر على رعايته واهتمامه بالرياضة والرياضيين وعلى حفاوة الاستقبال والتكريم".

N.A

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