الصدر يستضيف منتخب الشباب الفائز بكاس غرب اسيا (مصور)

2021/12/05 | 12:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضاف زعيم التيار الصدري مقتدى

الصدر منتخب الشباب الفائز بكاس غرب

اسيا مؤخرا

واظهرت صورا نشرها الموقع الرسمي لمكتب

الشهيد الصدر اليوم الاحد 5/12 ان منتخب

الشباب الفائز بكاس غرب اسيا مؤخرا

بقيادة م

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