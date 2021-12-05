المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بالدعوى المقدمة من العامري بالغاء نتائج الانتخابات

2021/12/05 | 12:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

كشف مصدر قضائي، اليوم الأحد، ان المحكمة الاتحادية قررت تأجيل النظر بالدعوى المقدمة من رئيس تحالف الفتح هادي العامري بالغاء نتائج الانتخابات.

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