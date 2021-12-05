وكالة الاستخبارات تكشف تفاصيل جريمة مقتل أب على يد زوجته وأبنائه في البصرة

2021/12/05 | 13:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، الاحد، عن جريمة غامضة لأب قتل من قبل زوجته وأبنائة بمحافظة البصرة.

تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من كشف جريمة قتل غامضة لرجل محترق ومتفحم مجهول الهوية والملامح ملقاة على حافة النهر في ناحية الهارثة بمحافظ البصرة”.

واضافت الخلية ان “عملية الكشف عن هذه الجريمة جاءت بعد أن تمت أحالة القضية من قبل قاضي التحقيق الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية والتي بدورها كثفت من جهدها الاستخباري والتعمق بالتحقيق مع زوجته وولدية وبعد مواجهتهم بالادلة اعترفوا صراحة بقتل المجني عليه وهو نائم، بواسطة بندقية جي سي باطلاق النار على راسه ونقله الى مؤخرة الدار ومن ثم سكب مادة الكاز واضرام النار بالجثة لحين تفحمها لعدم التعرف عليه، وان سبب ارتكاب الجريمة هو لوجود مشاكل عائلية كبيرة بينهم ادت الى اتفاق الزوجه وولديها وتنفيذ جرمهم الشنيع”.

ولفتت إلى انه “تم ضبط السلاح المستخدم بالجريمة والعجلة وتدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واجراء كشف الدلاله وجاء مطابق للاعترافات، فقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق احكام المادة (٤٠٦ق.ع) واحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل”

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