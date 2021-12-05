مسؤول إماراتي كبير سيزور إيران الإثنين للمرة الاولى منذ 2016

2021/12/05 | 13:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيزور مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان طهران الإثنين، للمرة الاولى منذ أن خفضت الدولة الخليجية علاقاتها الدبلوماسية مع طهران عام 2016، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية إسنا الأحد.وقالت الوكالة “يصل الشيخ طحنون بن … Readmore

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