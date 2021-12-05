داخل قبو ونستون تشرشل السري تحت الأرض خلال الحرب العالمية الثانية في لندن

2021/12/05 | 13:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على بُعد 73 قدماً تحت حركة المرور والصخب في منطقة بيكاديللي في لندن، توجد ممرات صامتة، وغرف شديدة العتمة نادراً ما تُرى، ونادراً ما يتم زيارتها، ولكنها لعبت دوراً حيوياً في مسار تاريخ القرن العشرين.

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