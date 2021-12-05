المحكمة الاتحادية تؤجل دعوى العامري بشأن الانتخابات

2021/12/05 | 13:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحالف الفتح مستمر بالطعن بالانتخابات لدى المحكمة الاتحادية.

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