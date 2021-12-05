2021/12/05 | 13:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الاستثمار الوطنية، اليوم الأحد، عدم امكانية إحالة معسكر الرشيد للاستثمار في الوقت الحالي، فيما حددت أسباب ذلك.وقالت رئيسة الهيئة سهى النجار في تصريح صحافي، إن “إحالة معسكر الرشيد كفرصة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن أسباب عدم إحالة معسكر الرشيد للاستثمار المركز الخبري الوطني.

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