2021/12/05 | 13:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني خاضَ منتخب الناشئين وحدته التدريبيّة الأولى على الملعب الثاني لنادي الاتفاق، استعداداً لبطولة غرب اسيا.وقال مدرب المنتخب حسن كمال في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “المنتخب العراقي مهما كانت ظروفه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منتخب العراق للناشئين يباشر تدريباته استعداداً لمنافسات غرب آسيا المركز الخبري الوطني.

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