المحكمة الاتحادية تحدد موعد النظر بالأدلة المتعلقة بإلغاء نتائج الانتخابات

2021/12/05 | 16:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر قضائي، اليوم الأحد، ان

المحكمة الاتحادية قررت تأجيل النظر

بالدعوى المقدمة من رئيس تحالف الفتح

هادي العامري بالغاء نتائج الانتخابات.

وقال المصدر، ان "المحكمة الاتحادية

قررت اليوم تأجيل النظر

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