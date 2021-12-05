واسط تحدد موعد منع دخول المراجعين غير الملقحين إلى دوائرها

2021/12/05 | 16:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط- واع

حددت محافظة واسط، اليوم الأحد، موعد منع دخول المراجعين غير الملقحين الى دوائرها.

وجاء في كتاب رسمي صدر عن محافظ واسط محمد جميل المياحي وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تقرر منع استقبال المواطنين المراجعين الى دوائر الدولة ابتداءً من 1/1/2022 إلَّا بعد إبراز بطاقة اللقاح أو مسحة سالبة حديثة".

وأضاف، أن "ذلك جاء نظراً للتحذيرات من مخاطر دخول العراق في الموجة الرابعة وللحد من خطورة فايروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة الموظفين والمراجعين بالدوائر الحكومية كافة وللإسراع في أخذ اللقاح في شهر كانون الأول 2021".

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