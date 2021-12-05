الاتحادية تتلف 14 عبوة ناسفة في صلاح الدين

2021/12/05 | 16:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، عن تدمير وإتلاف 14عبوة ناسفة من مخلفات داعش في صلاح الدين.

وقال رسول في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "ضمن عمليات البحث والتفتيش التي تجريها قواتنا، الشرطة الاتحادية تتمكن من تدمير وإتلاف 14عبوة ناسفة من مخلفات داعش الإرهابي في منطقة مكيشيفة وخط اللاين ضمن قاطع عمليات سامراء".

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