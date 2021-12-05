اجلاء دفعة جديدة من العراقيين العالقيـن على الحدود البيلاروسيـة البولنديـة

2021/12/05 | 16:12 - المصدر: قناة التغيير

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اجلت شركة الخطوط الجوية العراقية (419) مواطنا عراقيا من العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية عبر رحلتها الاستثنائية السابعة مساء السبت.

واكدت شركة الخطوط الجوية العراقية، في بيان رسمي، ارتفاع عدد المواطنين العالقين الذين تم نقلهم بنجاح من خلال هذه الرحلات الى (2,722) مواطنا عراقيا.

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