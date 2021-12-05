العراق يحصد 26 ميدالية ملونة بثالث أيام الألعاب الآسيوية الباراولمبية للشباب

2021/12/05 | 16:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادحصد العراق، اليوم الاحد، الميدالية رقم 26 بالألعاب الآسيوية الباراولمبية للشباب المقامة حاليا في العاصمة البحرينية المنامة.ويشارك العراق بالعاب القوى وتنس الطاولة والسباحة وكرة السلة وكرة الهدف للمكفوفين.

وتوزعت الاوسمة الـ (26) وساما على الاتحادات المشاركة بواقع:ستة ذهبيات حققها اتحاد العاب القوى اضافة الى ثلاثة فضيات وثلاثة برونزيات.وجاءت حصيلة اتحاد تنس الطاولة ذهبية واحدة وفضيتان وثمان برونزيات، أمًا اتحاد السباحة فحقق ذهبية واحدة وفضية واحدة، بينما حقق اتحاد السلة على الكراسي فضية واحدة.

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