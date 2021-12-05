وزير التخطيط يؤكد تسهيل إجراءات منح التأشيرة لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب

2021/12/05 | 16:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أكد وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم الأحد، قرار مجلس الوزراء بتسهيل اجراءات منح تأشيرة الدخول لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب.وجاء في بيان الوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزير التخطيط التقى، اليوم، السفير التركي في بغداد علي رضا غوناي والوفد المرافق له، وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك بين البلدين …

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