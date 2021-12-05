2021/12/05 | 16:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، رفع كتل كونكريتية في جانب الكرخ من العاصمة، للتخفيف من الزخم المروري.وذكرت قيادة العمليات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “ضمن الخطط المرسومة من قبل قيادة عمليات بغداد بفتح الطرق ورفع الكتل الكونكريتية من مختلف احياء العاصمة بغداد، والتي تهدف للمساهمة بتخفيف …

ظهرت المقالة للتخفيف من الزخم المروري..



رفع كتل كونكريتية في الكرخ أولاً على النور نيوز.

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