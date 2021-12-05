انخفاض كبير بعدد الاصابات بكورونا في عموم مناطق العراق

2021/12/05 | 16:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا / سجلت وزارة الصحة 457 اصابة جديدة بفيروس كورونا و839 حالة شفاء و12 حالة وفاة ، في عموم مناطق العراق ، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية./انتهى7

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