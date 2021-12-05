الحشد الشعبي يدمر مضافة لداعش في حوض نفط خانه بديالى

2021/12/05 | 16:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / دمرت قوات الحشد الشعبي مضافة لتنظيم داعش شمال شرق بعقوبة ، مركز محافظة ديالى .وقال مصدر في اعلام الحشد لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان قوة من فوج المغاوير في قيادة عمليات ديالى في الحشد الشعبي ضبطت مضافة لداعش منحوتة في احد الجبال بمنطقة نفط خانة / وادي ثلاب / شمال شرق بعقوبة ".واضاف :" ان المضافة دمرت بشكل كامل لمنع الارهابيين من العودة اليها واستغلالها "./انتهى

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