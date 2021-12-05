الصحة تنشر الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا

2021/12/05 | 16:24 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.وذكرت الوزارة، في بيان، أنها “سجلت 457 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 839 أشخاص للشفاء”.وأضاف البيان، أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 12 حالة في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 64771”.

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