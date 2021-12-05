الحجّ على الطريقة اليابانية - منير المجيد

2021/12/05 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منير_المجيد من مُضاعفات الجائحة، على المستوى الشخصي، منعي من إقامة الربيع التقليدية في اليابان، وأحياناً كنتُ أُضيف الخريفية إليها أيضاً.كان مُخطّطاً لسنة ٢-;-٠-;-٢-;-٠-;- رحلة شيّقة تتمثّل في «حجّ شيكوكو»، للبحث عن نسخة اخرى منّي، علاوة على إضافة لقب «الحاج» إلى إسمي.



أي نعم.يجب، قبل أن أسترسل، التنويه إلى بعدي الكامل عن المعنى الحرفي لكلمة الحج، بسبب قناعاتي الشخصية المُتعلّقة بمسائل ......





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