الصحة تسجل 457 إصابة جديدة بكورونا

2021/12/05 | 16:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 12 في عموم محافظات البلاد.

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