2021/12/05 | 16:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كلّف وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، الأحد، مديراً جديداً لمصرف الرافدين.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وبحسب وثيقة اطلع عليها "ناس" (5 كانون الاول 2021)، فإن وزير المالية قد كلف عبد الحسن جمال عبد الله بمهام أعمال مدير مصرف الرافدين، وذلك لانتهاء فترة تكليف المدير السابق بلال صباح حسين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير المالية يُكلّف مديراً جديداً لمصرف الرافدين (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير المالية يُكلّف مديراً جديداً لمصرف الرافدين (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).