وزير المالية يكلف 'عبد الحسن جمال' بمهام ادارة مصرف الرافدين

2021/12/05 | 16:31 - المصدر: NRT عربية

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اول فصيل مسلح عراقي يعلق على استهداف منزل الكاظمي

مكتب السيستاني يعلق على استهداف الكاظمي

الصدر يجهز مفاجآت بعد مغادرته بغداد غاضبا..



مصدر يكشف التفاصيل

محافظة عراقية يمنع فيها الغناء وإقامة الاعراس بقرار حكومي

على خلفية احداث المنطقة الخضراء..



الصدر يغادر غاضبا ويوجه نداء الى اتباعه

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