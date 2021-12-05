الفتح: الدعاوى المقدمة بشأن تزوير نتائج الانتخابات ارتكزت على تقرير الشركة الألمانية الفاحصة

2021/12/05 | 16:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد تحالف الفتح، اليوم الاحد، أن

الدعاوى المقدمة بشأن تزوير نتائج

الانتخابات ارتكزت على تقرير الشركة

الألمانية الفاحصة هنسولدت.

وقال المتحدث باسم تحالف الفتح احمد

الاسدي في بيان، إن "المحكمة الاتحادي

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