بالصور.. تجدد الاحتجاجات الطلابية في كردستان العراق

2021/12/05 | 16:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد طلبة الكليات والمعاهد في

السليمانية، وحلبجة، وإدارة منطقة

"رابرين" في إقليم كردستان العراق،

اليوم الأحد، تظاهراتهم المطالبة بصرف

المنح المالية المخصصة لهم من قبل

برلمان كردستان.

وذكرت مصادر مطلعة

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