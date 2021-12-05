مكتب الامام السيستاني يعلن يوم غد الاثنين الاول من شهر جمادي الاولى

2021/12/05 | 18:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مكتبُ الامام علي السيستاني، اليوم الاحد، ان يوم غدٍ الإثنين هو الأول من شهر جمادى الأولى.وذكر المكتب في بيان، ان “يوم غدٍ الإثنين الموافق (6 / 12 / 2021 م) هو الأول من شهر جمادى الأولى لعام 1443 للهجرة، و نسألكم الدعاء”.

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