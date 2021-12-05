باستثمارات 13.6 مليار دولار.. محمد بن راشد ومحمد بن زايد يشهدان الإعلان عن مشروع

2021/12/05 | 18:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإعلان عن برنامج الإمارات للسكك الحديدية (قطار الاتحاد).

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