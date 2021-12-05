وزير الزراعة يدعو الى منع دخول البطاطا المستوردة للبلاد

2021/12/05 | 18:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعا وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اليوم الاحد، كافة الاجهزة الامنية الى تشديد اجراءاتها بمنع دخول محصول البطاطا المستوردة للبلاد.وذكر الوزير في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “يستغرب التراخي […]

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