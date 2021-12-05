التحريض مستمر.. اتهام جريء من سياسي كردي بشأن أحداث ملعب أربيل وعلم العراق

2021/12/05 | 18:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

اتهم السياسي الكردي ريبوار جلبي، اليوم الأحد، الأحزاب الحاكمة وتحديدا الحزب الديمقراطي بالمسؤولية عن أحداث ملعب أربيل.

وقال جلبي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "أحزاب السلطة تتحمل بتحريضها الدائم على الدولة العراقية هي ووسائل الإعلام التابعة لها مسؤولية ماجرى".

وأضاف أن "تلك الأحزاب تمارس التحريض ضد الدولة العراقية، وبالتالي الشباب الكردي يتأثر بهذا الإعلام المظلل".

ويوم امس السبت، اعتدت جماهير نادي اربيل على الهيئة الادارية لنادي الشرطة وجماهيره بعد رفعهم للعلم العراقي، ما تسبب باصابات كثيرة.

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