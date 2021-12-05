الاتحاد العراقي لكرة القدم يكشف جدول مباريات الجولة الـ8 في دوري الدرجة الأولى

2021/12/05 | 18:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلن الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، اليوم الأحد، جدول مباريات الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى بكرة القدم.

وقال إعلام الاتحاد عبر وثيقة تلقتها (بغداد اليوم) ان "الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم يعلن جدول مباريات الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى بكرة القدم و الذي حدد الخميس المقبل موعد بدايته".

أدناه نص الوثيقة:

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