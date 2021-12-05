مكتب المرجع السيستاني يعلن الأول من شهر جمادى الأولى

2021/12/05 | 18:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن مكتب المرجع الأعلى السيد علي السيستاني " دام ظله الوارف " عن موعد شهر جمادي الاولى للهجرة.

وقال المكتب في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أن "يوم غدٍ الإثنين هو الأول من شهر جمادى الأولى لعام 1443 للهجرة".

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