2021/12/05 | 18:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الزراعة يدعو القوات الامنية الى منع دخول البطاطا المستوردة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع النور نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/05 | 18:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع النور نيوز.

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