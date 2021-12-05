منتخبنا الوطني بالزي الأبيض في مواجهة قطر غدا الإثنين

2021/12/05 | 18:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عقدَ، اليوم الأحد، في استاد البيت في الخور، المؤتمرُ الفني للطواقم الإدارية والطبية والبدنية لمباراة منتخبنا الوطني وقطر، ضمن بطولة كأس العرب 2021 المقامة حاليا في الدوحة .وحضر عن الجانبِ العراقي المدير الإداري غيث مهنا وطبيب المنتخب الوطني عبد الكريم الصفار ، ومدرب اللياقة البدنية فلادمير كرونيتش.وتم تحديد أطقم المنتخبين، حيث سيرتدي منتخبنا الوطني الطقم الأبيض الكامل وحارس المرمى باللون الأصفر، بينما يرتدي منتخب قطر الطقم العنابي الكامل وحارس المرمى باللون السماوي ، فيما سيقود المباراة الحكم باكاري باساما من غامبيا./انتهى5

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