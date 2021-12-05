2021/12/05 | 18:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / رصدت مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي ، اليوم الاحد ، إغلاق الاستدارة تحت المجسر المحاذي لمول النخيل في شارع فلسطين بسبب مرور اليـة "خبّاطة" ماتسبب في بقائها عالقة تحت المجسـر ./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إغلاق الاستدارة تحت مجسر " مول النخيل ") نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إغلاق الاستدارة تحت مجسر " مول النخيل ") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).