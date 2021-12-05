2021/12/05 | 18:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية كانت الاولى بين المحافظات التي أنجزت جميع الاجراءات .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بشرى للمشمولين بقرار 315 في الديوانية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بشرى للمشمولين بقرار 315 في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).