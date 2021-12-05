كيف وقع انفجار نطنز؟ إسرائيل: لا نسأل رجلا عما فعله بالليل

2021/12/05 | 18:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امتنع نائب وزير الدفاع الإسرائيلي، ألون شوستر، الأحد، عن الإجابة مباشرة على أسئلة تتعلق بالانفجار الذي وقع السبت قرب منشأة نطنز النووية في إيران، وفق موقع "تايمز أوف إسرائيل"

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