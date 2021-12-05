السيستاني: يوم غد الإثنين أول أيام شهر جمادي الأولى

2021/12/05 | 18:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب المرجع الأعلى علي السيستاني، الأحد، أول أيام شهر جمادي الأولى من العام الهجري 1443.

وقال المكتب في بيان مقتضب تلقى NRT عربية نسخة منه، (5 كانون الأول 2021)، إنه "يعلن مكتب السيد السيستاني في النجف، أن يوم غدٍ الإثنين الموافق (6 / 12 / 2021 م) هو الأول من شهر جمادى الأولى لعام 1443 للهجرة".

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