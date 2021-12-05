الحكيم يدعو إلى الوقوف طويلاً عند

2021/12/05 | 18:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف زعيم تحالف قوى الدولة الوطنية عمار

الحكيم، اليوم الاحد، آفة المخدرات

بـ"الإرهاب الصامت"، داعياً للوقوف

طويلاً عند احصائيات التعاطي والترويج

التي تعلنها السلطات المختصة.

وقال الحكيم في بيان تلقته

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