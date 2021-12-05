وزير الزراعة يطالب الأجهزة الأمنية بالتدخل لمنع دخول محصول ممنوع من الاستيراد

2021/12/05 | 18:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دعا وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الاحد، الأجهزة الأمنية كافة إلى تشديد إجراءاتها لمنع دخول محصول البطاطا المستوردة والتي تدخُل تهريباً.

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وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (5 كانون الاول 2021)، إن "الوزير الخفاجي يستغرب التراخي الامني الذي حصل خلال اليومين الماضيين والذي افضي الى دخول المئات من العجلات المحملة بالبطاطا المستوردة والقادمة من اقليم كردستان وكذلك عبر سيطرات خانقين وكلار والتي سببت اغراقا في السوق المحلية واثرت سلبا على المنتج المحلي من هذا المحصول".

واشار الى انه "في الوقت الذي نثمن فيه جهود الاجهزة الامنية في متابعة المواد المهربة الا اننا في نفس الوقت نلاحظ بان هناك دخول ممنهج من بعض السيطرات للمئات من الشاحنات المحملة بالبطاطا والتي وصلت الى العاصمة بغداد"، مؤكدأ ان "عملية حماية المنتج المحلي هي من مهام قيادة العمليات المشتركة والاجهزة الساندة لها وخاصة قيادة عمليات كركوك ونينوى وباعتبار ها تمسك السيطرات المحاذية للاقليم، فضلا عن سيطرات كلار وخانقين وطريق مخمور (والذي يعد هذا الطريق بعيدا عن رقابة الاجهزة الامنية ومعظم المواد المهربة تمر من خلال طريق مخمور)".

ودعا قيادة العمليات الى "تشديد اجراءاتها، فضلا عن غلق الطرق النيسمية من جهة خانقين وكلار ومخمور بغية تجفيف منابع التهريب خدمة لمنتجنا الوطني".

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