المالية تصادق على صرف مستحقات المشولين بعقود القرار ٣١٥

2021/12/05 | 18:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن محافظ الديوانية، زهير علي الشعلان، اليوم الأحد، مصادقة وزارة المالية على صرف مستحقات المشمولين بعقود القرار ٣١٥ في جميع الوزارات، من تاريخ اقراره في الموازنة الاتحادية للعام الحالي ٢٠٢١.وقال الشعلان في بيان، إن “محافظة الديوانية كانت الاولى بين المحافظات التي انجزت جميع الاجراءات التي طلبتها وزارة المالية وديوان الرقابة المالية، وبالتالي كانت اول المشمولين”.

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