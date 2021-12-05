اعتقال 'إرهابي' بعملية أمنية في نينوى

2021/12/05 | 18:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأحد، باعتقال "إرهابي" بعملية أمنية في محافظة نينوى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "على ضوء معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع شعبة استخبارات فق١٦ من إلقاء القبض على إرهابي مطلوب وفق المادة ٤ ارهاب".

وأضاف المصدر أن "الاعتقال تم في قرية العريج وتم تسليمه اصوليا".

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