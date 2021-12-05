2021/12/05 | 18:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أصدر رئيس البرتغال قرارا بحل البرلمان في آخر يوم ممكن لاتخاذ هذه الخطوة التي يجب أن تتم قبل 55 يوما على الأقل من الانتخابات.وقال مكتب الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس البرتغال يحل البرلمان لإجراء انتخابات مبكرة المركز الخبري الوطني.

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