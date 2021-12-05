عمليات بغداد: مجموعة اجراءات امنية ساهمت بتحقيق استقرار نسبي في حزام العاصمة

2021/12/05 | 18:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، اتخاذ مجموعة من الإجراءات الأمنية ساهمت بتحقيق استقرار نسبي في مناطق حزام العاصمة.وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، في تصريح للوكالة الرسمية، […]

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