مصر: السيسي يرد على

2021/12/05 | 19:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، خلال حضوره احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، عن "أصعب لحظة" بالنسبة له.

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