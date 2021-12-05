2021/12/05 | 19:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت الشركة العامة لسكك الحديد، اليوم الأحد، إجراءاتها بشأن الربط مع أوروبا، فيما أوضحت تفاصيل الخطة الخمسية.وقال مدير عام شركة سكك حديد العراق طالب جواد الحسيني، في تصريح للوكالة الرسمية، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السكك تعلن عن إجراءاتها بشأن الربط مع أوروبا المركز الخبري الوطني.

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