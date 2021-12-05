اتهامات جديدة لعناصر pkk بمارسة القتل والخطف والإبتزاز بسنجار

2021/12/05 | 19:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_نينوى

اتهم مسؤول الحزب الديمقراطي الكردستاني قادر قاجاغ، اليوم الأحد، عناصر حزب العمال الكردستاني بممارسة القتل والخطف والإبتزاز في قضاء سنجار.

وقال قاجاغ، في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "عناصر حزب العمال يقومون بشكل يومي باختطاف الفتيات والشباب وإرسالهم لمعسكرات قنديل للتدريب".

وأضاف، أن "عناصر الحزب يقومون بإبتزاز التجار والمزارعين في سنجار، ويمارسون عمليات إجرامية، وإجراءات الدولة العراقية ضعيفة جدا، كون سلطة حزب العمال والفصائل التابعة له هي من تتسيد المشهد الإداري والأمني في سنجار".

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