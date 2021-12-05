مانشستر يونايتد يفوز على كريستال بالاس بصعوبة

2021/12/05 | 19:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزاً ثميناً على حساب نظيره كريستال بالاس، بهدف دون رد، في الجولة الخامسة عشر من البريميرليج، على ملعب " أولد ترافورد ".هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق البرازيلي فريد في الدقيقة "77" بعد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، مستغلاً تمريرة من البديل جرينوود.ورفع مانشستر يونايتد رصيده الى 24 نقطة في المركز السادس مؤقتاًَ، في حين تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 16 في المركز الثاني عشر.

يذكر أن هذه المباراة هي الأولى للمدرب رالف رانجنيك الذي سيتولى تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الحالي على أقل تقدير.

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