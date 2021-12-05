المعرفة اول طريق الحب.. ورشة مهدوية للفتيات الصغار في كربلاء

2021/12/05 | 19:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وشهدت الورشة عرض مجموعة صور عن الفرق بين زماننا هذا وزمان الظهور المبارك.

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