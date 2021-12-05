لسان من الذهب ومقبرة

2021/12/05 | 19:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمت إحدى المقبرتين بقايا رفات شخصين مجهولين وعثر على داخل الفم على لسان من الذهب

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